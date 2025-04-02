РИА Новости: ТЦК начали использовать машины скорой для маскировки

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине (ТЦК, аналог военкоматов) начали использовать новый способ маскировки — они передвигаются на машинах скорой помощи. Об этом РИА Новости сообщил представитель подпольного движения Stop Grave.

По его данным, они также используют личные автомобили, чтобы отвлечь внимание гражданских. Кроме того, сотрудники ТЦК активно сотрудничают с полицией.

«Могут принуждать к службе в ВСУ [Вооруженных силах Украины] уже задержанных за что-то людей, или полиция на улице под выдуманным предлогом может увести человека в опорный пункт, где его уже "обработают" ТЦКашники», — рассказал подпольщик.

Кроме того, украинцы стали активнее оказывать сопротивление ТЦК, в связи с чем численный состав патрулей увеличился.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком полицейские совместно с сотрудниками военкомата мобилизовали мужчину на глазах у его жены и ребенка.