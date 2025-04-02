Уехавший в Израиль комик Шац подвел итоги эмиграции

Уехавший в Израиль комик Михаил Шац заявил, что эмиграция его закалила

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Израиле, заявил, что эмиграция его закалила. Итоги переезда он подвел в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юморист указал, что 2 апреля исполняется три года с того дня, как он переехал в Израиль. Он назвал это время самым сумасшедшим и в то же время самым осмысленным периодом своей жизни.

«Здесь я повзрослел, закалился и научился быть сильным», — добавил Шац. Комик отметил, что Израиль стал его домом.

Ранее сообщалось, что Шац назвал себя израильтянином. При этом комик отметил, что по-прежнему думает о России.

О том, что Шац переехал в Израиль, стало известно летом 2022 года. Впоследствии юморист неоднократно признавался, что тоскует по России и своему дому.