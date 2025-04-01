Михаил Шац назвал себя израильтянином

Комик Михаил Шац заявил, что чувствует себя израильтянином

Известный телеведущий и комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что чувствует себя израильтянином. Об этом он рассказал YouTube-каналу Монреаль LIVE.

«Наверное, я все-таки сейчас израильтянин. Хотя, конечно, я и думаю, и обращаю свой взор на Россию», — сказал Шац.

Он назвал себя израильтянином с крепкими российскими корнями. Кроме того, юморист отметил, что в Тель-Авиве чувствует себя как дома.

Ранее Шац пожаловался на связанные со статусом иноагента ограничения и обязанности. В частности, как указал юморист, включенный в реестр иноагентов человек обязан ежеквартально сдавать отчет на 76 страниц.

В сентябре стало известно, что Шацу отказали в исключении из списка иноагентов. Комик перед этим объявлял о намерении оспорить этот статус в Европейском суде по правам человека.