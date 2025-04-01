Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:40, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Михаил Шац назвал себя израильтянином

Комик Михаил Шац заявил, что чувствует себя израильтянином
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Известный телеведущий и комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что чувствует себя израильтянином. Об этом он рассказал YouTube-каналу Монреаль LIVE.

«Наверное, я все-таки сейчас израильтянин. Хотя, конечно, я и думаю, и обращаю свой взор на Россию», — сказал Шац.

Он назвал себя израильтянином с крепкими российскими корнями. Кроме того, юморист отметил, что в Тель-Авиве чувствует себя как дома.

Ранее Шац пожаловался на связанные со статусом иноагента ограничения и обязанности. В частности, как указал юморист, включенный в реестр иноагентов человек обязан ежеквартально сдавать отчет на 76 страниц.

В сентябре стало известно, что Шацу отказали в исключении из списка иноагентов. Комик перед этим объявлял о намерении оспорить этот статус в Европейском суде по правам человека.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    В Белом доме подтвердили гибель американских военных в Литве

    Запасы нефти в европейской стране оценили

    Александр Емельяненко показал процесс восстановления после операции на позвоночнике

    На ЗАЭС опровергли информацию об аварии

    Пьяный россиянин ударил полицейского в дежурной части и отделался штрафом

    51-летняя Хайди Клум показала полуобнаженную грудь крупным планом

    Михаил Шац назвал себя израильтянином

    Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заразились одним вирусом

    Стала известна причина внесения звезды «Аноры» в «Миротворец»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше