Юмористу Михаилу Шацу отказали в снятии статуса иноагента

Юмористу Михаилу Шацу (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вслед за телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказали в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

В июне Шац заявил, что хочет обжаловать статус иностранного агента в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее комик пожаловался на сложности, связанные со статусом иностранного агента. По его словам, ему приходится выполнять много рутинных процедур. Юморист заявил, что с приобретением статуса стал человеком, пораженным в правах.