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03:40, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Михаилу Шацу отказали в снятии статуса иноагента

Юмористу Михаилу Шацу отказали в снятии статуса иноагента
Михаил Шац

Михаил Шац. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Юмористу Михаилу Шацу (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вслед за телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказали в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

В июне Шац заявил, что хочет обжаловать статус иностранного агента в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее комик пожаловался на сложности, связанные со статусом иностранного агента. По его словам, ему приходится выполнять много рутинных процедур. Юморист заявил, что с приобретением статуса стал человеком, пораженным в правах.

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      Юлия Мискевич
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