Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:17, 2 апреля 2025Культура

Умер главный актер из фильма «Бэтмен навсегда»

Умер сыгравший главную роль в фильме «Бэтмен навсегда» актер Вэл Килмер
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Голливудский актер Вэл Килмер, наиболее известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь артиста Мерседес.

«Причиной [смерти] стала пневмония», — рассказала она. По словам женщины, до этого актер болел раком горла, но позднее ему удалось победить эту болезнь.

Всего за свою карьеру Килмер успел сняться в десятках фильмов. Он дебютировал на экранах в 1984 году в картине «Совершенно секретно!», а позднее играл в фильмах «Лучший стрелок», «Настоящая любовь», «Громовое сердце», «Святой» и других.

Ранее сообщалось, что умер актер Рашид Тугушев, сыгравший в сериалах «След» и «Каменская». Ему было 63 года.

    Обсудить
    Последние новости

    ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Как власти оценивают отношения с Москвой в будущем?

    Тодоренко снова проиграла в суде российской писательнице

    В суд поступило дело гражданина России и Италии Сидики о теракте на железной дороге

    В России школьник воткнул ручку в глаз однокласснице

    Вступившие в ряды РДК россияне вели слежку за посетителями концерта рэпера в Москве

    Россиянка назвала самые неприятные действия туристов на шведском столе

    Россияне закупились двумя видами напитков из Японии

    Российские военные создали поддельного «Тигра»

    Оценено влияние олигархата на Трампа

    Назван претендент на пост нового генсека ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше