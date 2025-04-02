Умер главный актер из фильма «Бэтмен навсегда»

Умер сыгравший главную роль в фильме «Бэтмен навсегда» актер Вэл Килмер

Голливудский актер Вэл Килмер, наиболее известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь артиста Мерседес.

«Причиной [смерти] стала пневмония», — рассказала она. По словам женщины, до этого актер болел раком горла, но позднее ему удалось победить эту болезнь.

Всего за свою карьеру Килмер успел сняться в десятках фильмов. Он дебютировал на экранах в 1984 году в картине «Совершенно секретно!», а позднее играл в фильмах «Лучший стрелок», «Настоящая любовь», «Громовое сердце», «Святой» и других.

Ранее сообщалось, что умер актер Рашид Тугушев, сыгравший в сериалах «След» и «Каменская». Ему было 63 года.