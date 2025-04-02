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01:45, 2 апреля 2025Культура

Умер актер из сериалов «След» и «Каменская»

Актер из сериалов «След» и «Каменская» Тугушев умер в возрасте 63 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: «Кино-театр.ру»

Актер Рашид Тугушев, известный по сериалам «След» и «Каменская», умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Причина смерти актера не уточняется. Согласно данным портала, Тугушев умер 28 марта.

Тугушев работал театральным режиссером, поставив такие спектакли, как «Тьма» по Л. Андрееву в театре «Современник» и «Любовь до гроба» А. Николаи в Горьковском драматическом театре. На его счету более 20 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «След», «Марш Турецкого», «Каменская», «Молодежка», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и другие.

Ранее сообщалось, что режиссер театра и кино, актер, педагог школы-студии МХАТ Михаил Мокеев умер в возрасте 73 лет. В пресс-службе Театра имени М.С.Щепкина отметили, что постановка Мокеева «Ромео и Джульетта» в 1997 году стала знаковым событием в театральной жизни Белгорода, а позже была представлена в Москве.

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