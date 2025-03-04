Умер актер из сериала «Ищейка»

Режиссер театра и кино Михаил Мокеев умер на 74-м году жизни

Режиссер театра и кино, актер, педагог школы-студии МХАТ Михаил Мокеев умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени М.С.Щепкина в Telegram.

«С этим именем связана особенная страница истории нашего театра. Страница триумфальная, громкая, ликующая. Страница уникального эксперимента и шквала зрительской любви», — заявили в театре. Там также отметили, что постановка Мокеева «Ромео и Джульетта» в 1997 году стала знаковым событием в театральной жизни Белгорода, а позже была представлена в Москве.

Михаил Мокеев родился в 1951 года в Петрозаводске, он являлся выпускником Школы-студии МХАТ, учеником Олега Ефремова. Позже артист сам стал заниматься преподавательской деятельностью. В качестве актера снимался в таких проектах, как «Батальоны просят огня», «Ночь на размышление» и «Ищейка». Он также выступил режиссером сериалов «Татьянин день», «Мама по контракту», «Одна ночь любви».