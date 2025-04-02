В Анапе пройдет посвященная виноделию ярмарка

Мэрия Анапы: На курорте пройдет этногастрономическая ярмарка о виноделии

Летний сезон в Анапе откроет этногастрономическая ярмарка «Виноград», посвященная виноделию. Об этом сообщила мэрия города-курорта в Telegram-канале.

Фестиваль пройдет в Анапе с 17 по 25 мая. «В течение девяти дней его гостей ждет насыщенная культурная программа с концертами, театральными выступлениями, кинопоказами под открытым небом и другими активностями», — уточнили в администрации города.

Отмечается, что на мероприятии будут работать тематические площадки «Кубань», «Крым», «Дон» и «Кавказ». Там посетители смогут продегустировать вина и деликатесы, которые производят в этих регионах.

Тем временем на площадке «Винология» будут выступать сомелье и винные блогеры, а для семей с детьми организуют игры и мастер-классы.

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