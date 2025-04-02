В Госдуме объяснили призыв главы ВОЗ готовиться к новой пандемии

Депутат Куринный объяснил слова главы ВОЗ о новой пандемии финансовым интересом

Слова главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о необходимости готовиться к новой пандемии связаны с финансовым интересом. Об этом заявил депутат зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с RT.

Ранее Гебрейесус призвал ускорить работу над соглашением о предотвращении пандемий, так как «уже завтра» в мире может разразиться новая пандемия опасной болезни.

Комментируя это, Куринный подчеркнул, что к пандемии нужно быть готовыми всегда. Он напомнил, что в России создана и фактически функционирует система противодействия инфекциям.

«Если говорить о высказываниях генерального директора [ВОЗ], то, кроме объективной необходимости создания такой системы, есть, конечно, еще и дополнительный финансовый интерес. Потому что под это требуется и необходимо собирать средства соответствующих доноров», — объяснил депутат, добавив, что после отказа США от финансирования ВОЗ у организации возникли сложности.

Куринный также назвал пандемическое соглашение спорным документом. Парламентарий отметил, что большинство государств отказались передавать дополнительные управленческие решения ВОЗ, которая, по его словам, находится в кризисе «и с точки зрения финансовой, и с точки зрения организационной».

В январе депутат Госдумы Сергей Леонов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что выход России из ВОЗ пока не планируется. При этом он выразил надежду, что организация станет менее политизированной.