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17:03, 2 апреля 2025Культура

В Госдуме призвали пресечь распространение песен Noize MC

Депутат Хамитов призвал Роскомнадзор пресечь распространение песен Noize MC
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Амир Хамитов заявил, что подготовил обращение в Роскомнадзор с просьбой пресечь распространение нового альбома рэпера Noize MC (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на российских сервисах. Об этом сообщает Life.ru.

Хамитов отметил, что уехавший из России Иван Алексеев (настоящее имя рэпера) финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и позволял себе русофобские высказывания. «Получается, что российские площадки помогают зарабатывать предателям, которые направляют вырученные средства врагам нашей страны, спонсируя их агрессию?» — указал парламентарий.

По словам Хамитова, творчество рэпера необходимо проверить на признаки экстремизма и оправдания терроризма. В случае их обнаружения депутат призвал изъять песни Алексеева с российских цифровых платформ.

Ранее в Москве подожгли дверь квартиры, владельцем которой, предположительно, является Noize MC. Сообщалось, что причиной поджога стало выступление музыканта в футболке с символикой украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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