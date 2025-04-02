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17:32, 2 апреля 2025Россия

В Госдуме заявили о «жующих сопли» россиянах

Депутат ГД Матвеев: Мигранты могут вооружаться, а мы продолжаем жевать сопли
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев. Фото: М.А.Фёдоров / Wikimedia

Приезжающие в Россию мигранты могут вооружаться, а россияне из числа политиков и чиновников «жуют сопли». Об этом заявил в Telegram депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Так парламентарий высказался об отклонении предложенных им поправок к действующему законодательству, согласно которым предполагалось ограничить продажу оружия иностранцам. Матвеев подчеркнул, что формулировка, которую использовали его коллеги при отказе голосовать за инициативу, абсурдна.

«Мои поправки не соответствуют нынешним нормам закона, которые я предлагаю изменить. С такой логикой вообще ни один закон не изменить. (...) В общем, мигранты смогут вооружаться и дальше, а мы продолжаем жевать сопли», — констатировал депутат.

Ранее в России указали на лицемерие сторонников жесткой языковой и миграционной политики.

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