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10:09, 2 апреля 2025Россия

В России указали на лицемерие сторонников жесткой миграционной политики

Политолог Виноградов: Критики языковой политики Латвии одобрили ограничения в РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Виноградов

Михаил Виноградов. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Активные критики языковой политики стран Балтии и Украины одобрили аналогичные ограничения в России. На это лицемерие указал в Telegram российский политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Политолог отметил, что он имеет в виду запрет принимать в российские школы не знающих русского языка.

«Критики языковой политики властей Латвии, Эстонии, Украины восторженнее других поддержали запрет», — высказался Виноградов.

В России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Результаты первых тестирований парламентарии намерены обсудить в рамках работы Совета законодателей уже в этом месяце.

ЖЗЛ
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