В Госдуму внесли законопроект о запрете выгула опасных собак пьяными и детьми

В ГД внесли законопроект о запрете выгула опасных собак детьми и пьяными

В Государственную Думу внесли законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Документ размещен в думской электронной базе.

К потенциально опасным собакам относятся двенадцать пород и метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие опасность для здоровья и жизни людей, указывается в пояснительной записке.

Помимо этого, в перечень включены породы собак, используемых для травли, а также аборигенные породы, в которых не проводилась селекция на лояльность к человеку.

Ранее рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, предложила расширить перечень потенциально опасных собак.