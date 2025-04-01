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03:37, 1 апреля 2025Россия

В России предложили расширить список потенциально опасных собак

Депутат Госдумы Останина предложила расширить список потенциально опасных собак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, предложила расширить перечень потенциально опасных собак. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала добавить в список такие породы, как ротвейлер и алабай. Однако планируется рассмотреть возможность добавления в перечень и других пород.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в России предлагается усилить контроль за владельцами опасных пород собак и заводчиками на фоне участившихся случаев нападения животных на людей.

За последние два года число нападений собак на людей в стране выросло в 6,5 раз. В 2022 году следователи возбудили 78 уголовных дел по факту нападения животных, в 2023 году — 185, в 2024 году — 408.

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