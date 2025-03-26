За владельцами опасных пород собак предложили ужесточить контроль на фоне роста нападений

СК предложил ужесточить контроль за хозяевами опасных пород собак и заводчиками

В России за два года в 6,5 раз выросло количество нападений собак на людей

Начало событий в новости В России за два года в 6,5 раз выросло количество нападений собак на людей

В России предлагается усилить контроль за владельцами опасных пород собак и заводчиками на фоне участившихся случаев нападения животных на людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В ведомстве подготовили предложения по усовершенствованию законодательных норм о защите граждан, чтобы кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей.

Среди предлагаемых мер отмечается усиление контроля за деятельностью кинологических клубов и частных заводчиков. В их числе введение обязательного обучения по обращению с животными, мерам безопасности и условиям их содержания. Повышение требований к хозяевам потенциально опасных пород собак, в том числе получение ими специального разрешения, а также запрет самовольного выгула опасных животных в общественных местах.

В СК предлагают внедрить обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных. В ведомстве рассматривают возможность введения уголовной ответственности уполномоченных должностных лиц, заводчиков и работников кинологических клубов.

За последние два года число нападений собак на людей в стране выросло в 6,5 раз. В 2022 году следователи возбудили 78 уголовных дел по факту нападения животных, в 2023 году — 185, в 2024 году — 408.

