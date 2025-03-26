В России потребовали кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей

СК предложил усовершенствовать закон для защиты людей от нападения собак

Следственный комитет (СК) России потребовал кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей и подготовил предложения по усовершенствованию законодательных норм по защите граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Проанализировав причины и условия происшествий, связанных с нападениями животных, а также изучив конкретные примеры из следственной практики, следователи предлагают следующие меры: исключить возможность возвращения бездомных собак после программы стерилизации и вакцинации в места их прежнего обитания; переформатировать систему содержания уличных животных в пользу развития негосударственных приютов и их поддержки.

В СК предлагают предоставить им послабления в виде снижения или отмены налоговых ставок, безвозмездной передачи в пользование помещений и земельных участков для обустройства на них приютов для бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске в Дагестане бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище пенсионерку.