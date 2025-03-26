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13:20, 26 марта 2025Россия

Бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище российскую пенсионерку

В Дагестане бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище пенсионерку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Буйнакске в Дагестане бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище пенсионерку. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

По данным российского издания, пожилая женщина решила побывать на могилах близких. Животные набросились на нее.

Удалось выяснить, что у 76-летней жительницы Дагестана были проблемы со здоровьем. Когда она не вернулась с кладбища, родственники забили тревогу и бросились ее искать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности.

До этого стая собак напала на пожилую женщину в Красновишерске Пермского края. Пенсионерка выжила, ей начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Еще раньше в Иркутске возбудили уголовное дело из-за нападения беспризорных собак на женщину.

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