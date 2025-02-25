В российском регионе стая бездомных собак напала на пенсионерку

В Красновишерске в Пермском крае стая собак напала на пожилую женщину

Стая собак напала на пожилую женщину в Красновишерске Пермского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

ЧП случилось 24 февраля в районе дома 48 по улице Толстого. Пенсионерка была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

По факту нападения стаи собак на россиянку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. Следователи осмотрели место ЧП, а также допросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Производятся мероприятия, направленные на установления обстоятельств случившегося.

Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело из-за нападения стаи беспризорных собак на женщину. По данным следствия, стая бродячих собак напала на россиянку на улице Фрунзе. Псы повалили ее на землю и сильно искусали.