Следователи возбудили дело из-за нападения стаи беспризорных собак на россиянку

В Иркутске завели дело из-за покусавших женщину бродячих собак

В Иркутске завели уголовное дело из-за нападения стаи беспризорных собак на женщину. Об этом с воем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, стая бродячих собак напала на россиянку на улице Фрунзе. Псы повалили ее на землю и сильно искусали. Пострадавшую спасла ставшая очевидицей происшествия прохожая, которая отогнала собак. Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (Халатность).

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собак на возвращавшегося из школы 13-летнего мальчика в Краснодаре.