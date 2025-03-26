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14:56, 26 марта 2025Силовые структуры

В России за два года в 6,5 раз выросло количество нападений собак на людей

СК: За два года число нападений собак на людей в РФ выросло в 6,5 раз
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России потребовали кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России за последние два года в 6,5 раз выросло число нападений собак на людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Из ведомственной статистики следует, что в 2022 году следователи возбудили 78 уголовных дел по факту нападения животных, в 2023 году — 185, в 2024 году — 408.

В этом году уже зарегистрирован ряд подобных случаев, жертвами которых стали как взрослые, так и дети: в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской областях.

В СК подготовили предложения по усовершенствованию законодательных норм по защите граждан, чтобы кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей.

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