В России за два года в 6,5 раз выросло количество нападений собак на людей

В России за последние два года в 6,5 раз выросло число нападений собак на людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Из ведомственной статистики следует, что в 2022 году следователи возбудили 78 уголовных дел по факту нападения животных, в 2023 году — 185, в 2024 году — 408.
В этом году уже зарегистрирован ряд подобных случаев, жертвами которых стали как взрослые, так и дети: в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской областях.
В СК подготовили предложения по усовершенствованию законодательных норм по защите граждан, чтобы кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей.