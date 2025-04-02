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13:08, 2 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле указали на отказ Киева присоединиться к мораторию на удары по энергетике

Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергетике
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украина не придерживается режима прекращения ударов по энергетическим объектам и атакует российскую инфраструктуру. На отказ Киева присоединиться к мораторию указал в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведения американцев», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что при этом в США все еще не отреагировали на факты нарушения Украиной режима запрета ударов по энергетике.

В ходе брифинга Песков также завил, что президент России Владимир Путин открыт к мирным переговорам по Украине. По его словам, российский лидер продолжает рассматривать возможность урегулирования конфликта политическими и дипломатическими методами.

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