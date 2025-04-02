Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

Пресс-секретарь Песков: Путин открыт к мирным переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин открыт к мирным переговорам по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер продолжает рассматривать возможность урегулирования конфликта политическими и дипломатическими методами.

Песков также высказался о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам, отметив этот факт как подтверждение готовности к переговорам.

Ранке в Минобороны объявили, что Вооруженные силы Украины за сутки совершили сразу две атаки на объекты энергоинфраструктуры России.