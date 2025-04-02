ВСУ атаковали энергообъект второй раз за сутки и оставили сотни россиян без света

Минобороны: ВСУ атаковали энергообъект в Курской области второй раз за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергообъект в Курской области второй раз за сутки и оставили сотни россиян без света. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, первая атака на объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» произошла 2 апреля в 2:11 по мск — беспилотник ударил по подстанции в населенном пункте Клюква и оставил без электроснабжения более 1,2 тысяч жителей.

Вторая атака была зафиксирована спустя час — в 3:14. Из-за удара украинского дрона произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ. Без света остались более 300 потребителей Курского района.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары по российской инфраструктуре», — прокомментировали атаки в Минобороны.