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12:10, 2 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали энергообъект второй раз за сутки и оставили сотни россиян без света

Минобороны: ВСУ атаковали энергообъект в Курской области второй раз за сутки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергообъект в Курской области второй раз за сутки и оставили сотни россиян без света. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, первая атака на объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» произошла 2 апреля в 2:11 по мск — беспилотник ударил по подстанции в населенном пункте Клюква и оставил без электроснабжения более 1,2 тысяч жителей.

Вторая атака была зафиксирована спустя час — в 3:14. Из-за удара украинского дрона произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ. Без света остались более 300 потребителей Курского района.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары по российской инфраструктуре», — прокомментировали атаки в Минобороны.

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