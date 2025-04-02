В Кремле высказались о проведении акции «Бессмертный полк»

Песков: Власти огласят правила проведения «Бессмертного полка» своевременно

Правила проведения акции «Бессмертный полк» в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне своевременно сформулируют и сообщат. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это все будет сформулировано и тоже своевременно доведено до граждан, до возможных организаторов, инициаторов», — сообщил Песков.

Ранее Песков заявил, что в дни празднования 80-летия Победы в России примут особые меры безопасности. Он назвал необходимость введения специальных мер «потребностью дня».

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске — тогда в акции приняли участие более 6000 жителей города. Широкое распространение шествие получило на 70-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году. Тогда в нем приняли участие не менее четырех миллионов россиян в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Томске, Новосибирске и других городах. Акция также прошла в зарубежных странах.