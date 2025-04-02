Euractiv: В НАТО перестали обсуждать пересмотр отношений с Россией

В НАТО приостановили дискуссии о пересмотре отношений с Россией на фоне переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом. Об этом написало издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.

Предполагается, что будущий саммит НАТО станет поворотным моментом в отношениях с Россией с момента их «заморозки» после начала конфликта на Украине. Диалоги о статусе взаимодействия с Москвой не идут уже несколько месяцев. При этом неизвестно, что думает по этому вопросу президент США Дональд Трамп.

Неназванный американский чиновник не ответил на вопрос журналистов о позиции США насчет отношений с Россией. Однако он подчеркнул, что обсуждения между союзниками по Североатлантическому альянсу касательно саммита в Гааге продолжаются.

«Что касается Украины, все союзники согласны с тем, что смерти и разрушения должны остановиться. Президент Трамп хочет содействовать миру», — заключил источник.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине не будет. По его мнению, ситуация останется напряженной.