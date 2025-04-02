Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 2 апреля 2025Бывший СССР

В подполье рассказали о переброске резервов ВСУ под Славянск во время перемирия

Эксперт Киселев: Киев использует перемирие для переброски резервов под Славянск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Киев использует прекращение ударов со стороны России по украинской инфраструктуре для ремонта железных дорог и переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Славянск и Краматорск. Об этом со ссылкой на источники в пророссийском подполье рассказал эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«В Славянск и Краматорск прибывает большое количество личного состава и техники. (…) Вот это вот перемирие, которое якобы у нас существует, идет на пользу только украинской стороне, потому как они восстанавливают железнодорожный подвижной состав», — заявил эксперт.

Он отметил, что Киев укрепляет энергетическое снабжение железных дорог, что в будущем позволит осуществлять переброску подкреплений более эффективно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался присоединяться к мораторию на удары по энергетике. Пресс-секретарь президента России при этом отметил, что Москва продолжает придерживаться запрета на атаки.

    Обсудить
    Последние новости

    Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

    Госдума приняла решение по законопроекту об отмене ЕГЭ

    Сербия нашла способ получать российскую нефть

    Внедрение цифрового рубля отложили

    По факту атаки дронов на жилые дома Курска возбудили дело

    В России задумали ограничить количество выдаваемых в одни руки банковских карт

    Подтверждена польза секса и мастурбации

    «VK Музыка» обновилась

    На западе Украины усилят охрану полиции

    Двоих сержантов ВФУ осудили за теракты в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше