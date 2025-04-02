В подполье рассказали о переброске резервов ВСУ под Славянск во время перемирия

Эксперт Киселев: Киев использует перемирие для переброски резервов под Славянск

Киев использует прекращение ударов со стороны России по украинской инфраструктуре для ремонта железных дорог и переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Славянск и Краматорск. Об этом со ссылкой на источники в пророссийском подполье рассказал эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«В Славянск и Краматорск прибывает большое количество личного состава и техники. (…) Вот это вот перемирие, которое якобы у нас существует, идет на пользу только украинской стороне, потому как они восстанавливают железнодорожный подвижной состав», — заявил эксперт.

Он отметил, что Киев укрепляет энергетическое снабжение железных дорог, что в будущем позволит осуществлять переброску подкреплений более эффективно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался присоединяться к мораторию на удары по энергетике. Пресс-секретарь президента России при этом отметил, что Москва продолжает придерживаться запрета на атаки.