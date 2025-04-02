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19:07, 2 апреля 2025Путешествия

В популярном у туристов российском регионе продлили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания

На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В среду, 2 апреля, и четверг, 3 апреля, в горах республики будет лавиноопасно выше двух тысяч метров. По данным ведомства, в настоящее время существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, в том числе связанных с повреждением опор ЛЭП, домов, мостов, автомобильных дорог и объектов инфраструктуры.

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В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока», — говорится в сообщении.

Ранее группа российских туристов попала под лавину в Магаданской области. Снег сошел на шестерых человек. В результате четверо не выжили, еще один человек получил травмы.

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