В России и Новой Зеландии задержали подозреваемых в сексуальном насилии над детьми

В РФ и Новой Зеландии задержаны подозреваемые в сексуальном насилии над детьми

В России и Новой Зеландии задержали подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), 135 («Развратные действия»), 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»), 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

По данным ведомства, в течении года правоохранительные органы России, Австралии и Новой Зеландии вели расследование преступлений в отношении несовершеннолетних. Через Генеральный секретариат Интерпола австралийские полицейские разместили информацию для идентификации ребенка, пострадавшего от сексуального насилия. Была получена информация, что он, возможно, проживает на территории России. В результате проведенной работы сотрудники МВД установили личность потерпевшего. Через некоторое время был задержан россиянин, подозреваемый в совершении противоправных действий.

Было установлено, что его преступная преступная деятельность продолжалась около пяти лет. Он изготавливал порнографические материалы с участием ребенка и продавал иностранцам. Изъятая компьютерная техника позволила обнаружить дополнительные материалы. На них мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Сотрудники киберполиции установили личность возможного подозреваемого. Им оказался житель Новой Зеландии.

Сведения в отношении иностранного гражданина были направлены по каналам Интерпола правоохранительным органам этого государства. Фигурант ими задержан. Направленная Россией информация предоставила доказательства при предъявлении обвинения и позволила установить более пяти потерпевших.

Ранее сообщалось, что россиянин домогался несовершеннолетних родственников и получил 20 лет колонии.