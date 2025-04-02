В России впервые выпустили полностью написанную ИИ газету

Газета «Краснодарские известия» впервые выпустила номер, который полностью написан искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание «Российская газета».
Главный редактор «Краснодарских известий» Владимир Вербицкий рассказал, что изначально команда планировала написать к 1 апреля материал с помощью нейросети. «Хотели проверить может ли искусственный интеллект шутить и иронизировать. Но мы поняли, что этого будет мало, и сделали первый в России номер, полностью сгенерированный ИИ», — объяснил собеседник издания.
По словам Вербицкого, этот выпуск стал экспериментальным. На написание текстов и верстку потребовалось три дня. Перед началом работы искусственный интеллект изучил десятки материалов журналистов, чтобы адаптироваться к стилю издания. Однако, как отметил, главный редактор, сотрудникам все же пришлось провести работу над фактами, которые нейросеть указывала в текстах. «Фактчекинг — это важная часть работы любого СМИ. Здесь нет разницы пишет ли материал журналист или нейросеть, в любом случае мы, безусловно, проверяем данные», — подчеркнул Вербицкий и уточнил, что еженедельно в газете будет публиковаться минимум одна полоса, сгенерированная нейросетью.
Так, в свежем номере «Краснодарских известий» можно прочесть такие материалы как «Сгенерированный судья будущего» и «Они заменят вас на работе». Кроме того, в нем опубликована статья, которую нейросеть создала из отчета главы Краснодара Евгения Наумова за 2024 год.
В июле прошлого года сообщалось, что российский региональный телеканал ОТВ, вещающий на территории Екатеринбурга и Свердловской области, начал применять искусственный интеллект для записи эфиров.