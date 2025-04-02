Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 2 апреля 2025Экономика

В российском городе кусок потолка в подъезде едва не рухнул на ребенка

В Корсакове ребенок едва успел увернуться от рухнувшего потолка в подъезде
Полина Кислицына (Редактор)

В Корсакове Сахалинской области кусок потолка в подъезде едва не рухнул на ребенка. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о пятиэтажном доме на Октябрьской улице. Его жильцы давно жалуются на то, что здание разваливается, а ремонт в нем делать не спешат. Вчера в доме произошло очередное ЧП — куски штукатурки обрушились с потолка, когда школьник открывал дверь в квартиру, однако мальчик успел от них отскочить. На записи, сделанной жильцом, можно увидеть дыру в потолке подъезда над входной дверью и обломки штукатурки на полу. Родители ребенка обратились в администрацию.

Ранее стало известно, что в одной из школ Нижнего Новгорода на детей во время обеда рухнул потолок.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва в армию для одной категории граждан. О ком идет речь?

    Стали известны подробности ожесточенных боев в курском приграничье

    Оксана Самойлова показала ванную дочери со словами «мир должен это видеть»

    В Польше назвали причину отказа от отправки войск на Украину

    «VK Музыка» обновилась

    Астрофотографу удалось снять «Вертушку» в небе над Новосибирском

    Пропавшую школьницу нашли в чужом шкафу

    ВС России поразили центр управления дронами ВСУ

    В США раскрыли подробности о возможном визите главы РФПИ в Вашингтон

    CAS признал сбежавшего из России норвежца виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше