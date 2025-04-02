В российском городе кусок потолка в подъезде едва не рухнул на ребенка

В Корсакове ребенок едва успел увернуться от рухнувшего потолка в подъезде

В Корсакове Сахалинской области кусок потолка в подъезде едва не рухнул на ребенка. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о пятиэтажном доме на Октябрьской улице. Его жильцы давно жалуются на то, что здание разваливается, а ремонт в нем делать не спешат. Вчера в доме произошло очередное ЧП — куски штукатурки обрушились с потолка, когда школьник открывал дверь в квартиру, однако мальчик успел от них отскочить. На записи, сделанной жильцом, можно увидеть дыру в потолке подъезда над входной дверью и обломки штукатурки на полу. Родители ребенка обратились в администрацию.

Ранее стало известно, что в одной из школ Нижнего Новгорода на детей во время обеда рухнул потолок.

