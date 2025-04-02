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17:19, 2 апреля 2025Ценности

Появились новые подробности будущей свадьбы богатейшего человека в мире

Daily Mail: Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес не состоится на яхте «Кору»
Мария Винар

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Журналисты Daily Mail раскрыли новые подробности будущей свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Торжество продлится в Венеции три дня. При этом отмечается, что яхта богатейшего человека в мире «Кору», на которой он сделал предложение своей возлюбленной, не будет площадкой для проведения самой свадьбы. «Свадьба не состоится на яхте Джеффа, это исключено. Прежняя информация не соответствует действительности», — заявил анонимный источник портала.

Кроме того, утверждается, что главными гостями церемонии станут телезвезда Ким Кардашьян, поп-исполнительница Кэти Перри и телеведущая Опра Уинфри.

Ранее мэр Венеции Луиджи Бруньяро подтвердил место проведения свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

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