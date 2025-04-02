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09:24, 2 апреля 2025Мир

В Японии задумались о надежности союза с США

Foreign Policy: В Японии обеспокоены непредсказуемостью Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Япония все больше сомневается в надежности альянса с США, несмотря на заверения Вашингтона в приверженности стратегическому партнерству. Об этом сообщает Foreign Policy.

«Отказ президента США [Дональда Трампа] от Украины и его растущий разрыв с Европой только усилили страхи в Токио», — говорится публикации.

Министр обороны США Пит Хегсет во время своего визита в Японию подчеркнул важность альянса с Японией для обеспечения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Однако аналитики Foreign Policy заявляют, что японские власти обеспокоены возможной непредсказуемостью дальнейшей политики Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Япония, Китай и Южная Корея решили договориться о совместных усилиях по защите принципов свободной торговли и противодействии односторонним шагам США.

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