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13:42, 2 апреля 2025Культура

Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

Актера Ван Дамма обвинили в причастности к торговле детьми в Румынии
Ольга Коровина

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Актер Жан-Клод Ван Дамм, известный по культовым боевикам 80-х и 90-х, обвининяется в использовании услуг преступной сети торговли людьми, среди которых были и дети. Об этом сообщает румынский телеканал Pro TV.

По информации СМИ, Ван Дамм проводил время с несколькими молодыми девушками родом из Румынии. Подробности журналистам рассказал адвокат одной из предполагаемых жертв артиста Адриан Кукулис.

«Уголовное дело раскрывает сексуальные связи Ван Дамма с пятью румынскими девочками, которые на момент общения с кумиром нашего детства находились в уязвимом состоянии», — заявил юрист.

Сообщается, что обвинения в адрес актера подтвердила одна из молодых женщин, которая якобы была участницей одной из встреч. Сами инциденты, по сообщениям издания, происходили в Каннах. Адвокат уточнил, что в его распоряжении есть показания очевидца, который подтвердил присутствие Ван Дамма на этих мероприятиях.

Подбором девушек для звезды боевиков предположительно занимался румынский предприниматель Морел Боля, владелец модельного агентства Kasta Morrely. Сам он является главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними с 2000 по 2016 годы.

Ранее стало известно, что рэпер P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который находится под следствием по обвинениям в сексуальных преступлениях и торговле людьми, якобы заставлял своих сотрудников помогать ему совершать преступления.

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