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18:16, 2 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Российский вирусолог прокомментировал призыв ВОЗ готовиться к новой пандемии

Вирусолог Чумаков раскритиковал призыв ВОЗ готовиться к новой пандемии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков раскритиковал призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовиться к новой пандемии. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам следует ускорить работу над соглашением о предотвращении пандемий, так как новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире «через 20 лет или больше, или уже завтра».

ВОЗ не стоит слушать, полагает вирусолог. Чумаков добавил, что это умирающая организация со своей политической и финансовой повесткой, связанной с транснациональными фармацевтическими компаниями, интересы которых она лоббирует.

«Это полный бред на счет пандемий. В этом сообщении никакой пользы нет. Мое мнение, что на это вообще не надо обращать внимание и не надо пугать людей зря», — поделился он.

Ранее стало известно, что ВОЗ задумалась о сокращении масштабов своей работы и числа сотрудников, в том числе на уровне высшего руководства.

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