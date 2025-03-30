Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:52, 30 марта 2025Мир

ВОЗ решила сократить штат из-за одного решения США

Reuters: ВОЗ решила сократить штат из-за выхода США из организации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задумалась о сокращении масштабов своей работы и числа сотрудников, в том числе на уровне высшего руководства. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такие меры рассматриваются из-за проблем с финансированием на фоне выхода из организации США, которые являются крупнейшим спонсором. В заявлении главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса отмечается, что решение Вашингтона в сочетании с сокращением помощи от других стран для увеличения расходов на оборону «значительно обострило ситуацию».

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Администрация американского лидера объяснила его решение «неправильным отношением к пандемии COVID-19», а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения.

    Обсудить
    Последние новости

    «Видимость внутри уже была нулевой». Капитан затонувшего в Египте батискафа раскрыл подробности происшествия

    В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

    Некоторым российским водителям напомнили о риске получить штраф с 1 апреля

    ВОЗ решила сократить штат из-за одного решения США

    Россиянам назвали запрещенные к выбрасыванию на свалку виды мусора

    Автор песни об операции «Поток» рассказал о ее создании

    В Венгрии рассказали о заявлении Лаврова о предотвращении атак ВСУ на «Турецкий поток»

    В США самолет упал на жилой дом

    В России объяснили появление женщин-штурмовиков в рядах ВСУ

    В Европе заявили о катастрофическом положении Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше