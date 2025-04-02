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08:32, 2 апреля 2025Экономика

Внук Пугачевой отремонтировал ее дачу ради быстрой продажи

Внук Пугачевой Никита Пресняков отремонтировал ее дачу, чтобы быстрее продать
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук певицы Аллы Пугачевой, актер и певец Никита Пресняков, отремонтировал дачу бабушки. Это должно помочь ему быстрее продать недвижимость, сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет об усадьбе на берегу Истринского водохранилища в Солнечногорске Московской области. На участке в 80 соток стоит четырехэтажный дом площадью 760 «квадратов» с береговой линией. Внутри есть кинотеатр, бассейн и хаммам, а также лифт.

Дачу Пугачевой не удается продать с 2022 года — по словам риелторов, в последнее время недвижимостью почти никто не интересуется. Потенциальные покупатели отказываются от дома из-за скандального имени собственника, а также из-за отсутствия централизованной канализации.

Поместье уже пытались продать за 3 миллиона долларов и за 152 миллиона рублей, но так и не сумели найти нового хозяина. Тогда Пресняков решил сделать там ремонт — подлатал полы, лестницу и стены. С марта дача снова выставлена на продажу за 152 миллиона рублей.

Ранее стало известно, Алла Пугачева арендовала пирс на Истринском водохранилище до 2057 года. Когда срок аренды подойдет к концу, певице исполнится 107 лет.

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