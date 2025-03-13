Пугачева арендовала пирс под Москвой до своего 107-летия

Певица Алла Пугачева арендовала пирс на Истринском водохранилище до 2057 года. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на администрацию городского округа Солнечногорск Московской области.
Пирс находится рядом с дачей артистки, сейчас на нем установлен причал. Когда срок аренды подойдет к концу, Пугачевой исполнится 107 лет.
В администрации отметили, что после переезда в Израиль певица некоторое время не платила за аренду прибрежной зоны. Она задолжала властям 50 тысяч рублей, но позже погасила задолженность.
Ранее стало известно, что соседи Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь готовят коллективную жалобу на артистов из-за заброшенного замка. После переезда артистов из России в домах других жителей потекла ржавая вода.