Пугачева арендовала пирс под Москвой до своего 107-летия

Пугачева арендовала пирс на Истринском водохранилище до 2057 года

Певица Алла Пугачева арендовала пирс на Истринском водохранилище до 2057 года. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на администрацию городского округа Солнечногорск Московской области.

Пирс находится рядом с дачей артистки, сейчас на нем установлен причал. Когда срок аренды подойдет к концу, Пугачевой исполнится 107 лет.

В администрации отметили, что после переезда в Израиль певица некоторое время не платила за аренду прибрежной зоны. Она задолжала властям 50 тысяч рублей, но позже погасила задолженность.

Ранее стало известно, что соседи Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь готовят коллективную жалобу на артистов из-за заброшенного замка. После переезда артистов из России в домах других жителей потекла ржавая вода.