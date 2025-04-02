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08:22, 2 апреля 2025Россия

Военблогер заявил о попытке прорыва ВСУ в Белгородской области

Военкор Романов: ВСУ пытаются прорваться из окружения в Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются прорваться из окружения в Белгородской области. Об этом заявил в Telegram блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта.

По данным военкора, противник был окружен в приграничной зоне. Затем часть украинских бойцов попыталась прорваться и была уничтожена.

Утром 2 апреля ВСУ предприняли новую попытку прорыва, подчеркнул Романов. «Пытаются (...) выйти, но сразу кончаются прямо на выходе», — сказал он. Блогер, что подобным образом заканчиваются все украинские наступления — «нахрюки», как назвал их Романов.

2 апреля стало известно о попытке ВСУ прорваться на бронетехнике в Белгородскую область. Противника удалось уничтожить еще на подходе — на территории Сумской области.

ЖЗЛ
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