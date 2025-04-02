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17:00, 2 апреля 2025Россия

Военкор назвал цель атак ВСУ на границу в Белгородской области

Военкор Коц: ВСУ атакуют белгородскую границу для остановки продвижения ВС РФ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакую границу в Белгородской области для того, чтобы затормозить продвижение российских войск в Сумской области. Такое мнение выразил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Цель очевидна — затормозить наше продвижение в Сумской области, подготовить эшелонированную оборону. Собственно, ее первую линию мы сейчас взламываем в Курской области. В Гуево, Горнали, Олешне и лесополосах на границе они сейчас упираются не потому, что хотят остаться в Курской области», — написал он.

Военкор также заявил, что полное освобождение Курской области от украинских войск будет являться взломом обороны противника, которому придется откатывать свои силы на другой рубеж.

Ранее появилось видео взрыва ФАБ-3000 в белгородском приграничье. На опубликованных кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, от которого во все стороны расходится ударная волна. Целью удара стала дамба, по которой украинцы перебрасывали подкрепления.

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