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15:45, 2 апреля 2025Забота о себе

Врач развеяла миф о безопасности кальяна

Стоматолог Гусева: Курение кальяна грозит туберкулезом и раком пищевода
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bernd Weißbrod / Globallookpress.com

Курение кальяна грозит людям с этой вредной привычкой опасными последствиями, предупредила заместитель директора Института стоматологии, доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева. Миф о безопасности этого вида курения она развеяла в беседе с aif.ru.

По словам Гусевой, у любителей кальяна может развиться хроническая патология легких. Кроме того, у них повышается артериальное давление, нарушается сердечный ритм, увеличивается частота сердечных сокращений, что приводит к риску развития острых и хронических нарушений работы сердечно-сосудистой системы, предупредила она.

Помимо этого, в теплой и влажной среде в кальяне могут размножаться патогенные организмы — спорообразующие грибы, вирусы и бактерии, вызывающие туберкулез. Курение кальяна, добавила Гусева, связывают с развитием опухолей голосовых связок, раком пищевода, поджелудочной железы и даже раком мочевого пузыря.

«Существует ошибочное мнение, что кальян менее вреден, чем курение сигарет. Приведу несколько доказанных фактов: одна сессия курения кальяна может длиться до двух часов. Таким образом, курильщик кальяна за один сеанс вдыхает в 200 раз больше дыма, чем курильщик сигарет», — говорит врач. Гусева указала на то, что при курении кальяна человек вдыхает не только токсины из дыма табака, но и токсины от дыма углей, а количество затяжек и их объем при использовании кальяна примерно в 10 раз больше, чем при курении сигарет.

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Кроме того, обратила внимание Гусева, курение кальяна ведет к проблемам в ротовой полости: сухости, дисбактериозу, потере вкуса, разрушению костной ткани вокруг зубов, раку слизистой оболочки рта.

Ранее врач Наталья Васильева рассказала, как можно диагностировать туберкулез на ранних стадиях. По словам доктора, болезнь можно заметить по «синдрому интоксикации», к которому врачи относят слабость, постоянное ощущение усталости, сложности в выполнении достаточно привычных ежедневных дел, снижение аппетита, небольшое повышение температуры.

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