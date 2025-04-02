ВС России поразили центр управления дронами ВСУ

Рогов: ВС РФ поразили центр управления дронами ВСУ в Дружковке в ДНР

Российские войска уничтожили не менее 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковав командный пункт ударных дронов и расположения батальона беспилотных систем в Дружковке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, оба объекта были поражены российскими беспилотниками. Он добавил, что в ходе атаки было уничтожено около двух десятков боевиков ВСУ, значительная часть дронов дальнего действия, пункты управления беспилотниками и ремонтные мастерские.

Ранее военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» рассказали, как взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР. Военные совершили ряд действий, которые помогли им продвинуться вглубь обороны ВСУ юго-западнее от села Константинополь, благодаря чему штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами и закрепились на позициях.