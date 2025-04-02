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05:49, 2 апреля 2025Россия

Штурмовики рассказали о взятии под контроль Разлива в ДНР

Штурмовики ВС РФ зачистили 400 строений за 10 дней в Разливе в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» рассказали, как освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР). Их слова приводит ТАСС.

Военные совершили ряд действий, которые помогли им продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) юго-западнее от села Константинополь, взятого под контроль ранее. Благодаря этому штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами и закрепились на позициях.

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Ранее стало известно, что до 90 процентов группировки ВСУ в поселке Разлив ДНР составляли польские наемники. «90 процентов, да, там наемников находилось», — рассказал военный с позывным Атаман.

31 марта российские войска подняли триколор в поселке Разлив, расположенном неподалеку от границы ДНР и Днепропетровской области.

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