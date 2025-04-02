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12:41, 2 апреля 2025Бывший СССР

ВС России взяли село Лобковое в Запорожской области

Подразделения ВС России взяли село Лобковое Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«После активных штурмовых действий и ряда мероприятий в воздушном пространстве, десантники 247-го полка взяли под контроль данный населенный пункт», — указано в сообщении.

Ранее, 28 марта, представитель Сил обороны юга украинской армии Владислав Волошин заявлял, что ситуация на фронте в Запорожской области обостряется, а российские войска усиливают давление на позиции ВСУ.

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