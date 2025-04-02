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04:20, 2 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ при отступлении из Суджи подожгли дома мирных жителей

ВСУ при отступлении из курской Суджи подожгли дома местных, в которых жили сами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из города Суджи Курской области подожгли дома мирных жителей, в которых сами ранее жили. Об этом сообщает ТАСС.

Местная жительница Светлана, эвакуированная из Суджи после ее освобождения, рассказала, что украинские военные «два дома спалили, в которых жили сами». «ВСУ проверили их сначала, уже никого не было», — подчеркнула она.

Женщина сообщила, что украинские военные часто жили в домах местных, а в подвалах формировали пункты управления беспилотниками. По словам местных жителей, украинская военная техника стояла у каждого дома.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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