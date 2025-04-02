Зеленский обсудил с главой МИД Литвы Будрисом усиление санкций ЕС против России

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале. В частности, стороны обсудили усиление санкций Евросоюза (ЕС) против России.

По словам Зеленского, на встрече затронули вопросы, касающиеся совместного производства дронов и продолжения поддержки Украины. Помимо этого, Зеленский и Будрис обсудили возможность открытия наибольшего количества кластеров по вступлению Украины в ЕС.

«Спасибо за помощь со стороны Литвы, всему народу, правительству, президенту Гитанасу Науседе, в частности за усиление противовоздушной обороны, инвестиции в украинское производство дальнобойного оружия и тренировки наших воинов», — написал украинский лидер по итогам встречи.

Ранее Будрис сообщил, что Литва готова стать частью коалиции по поддержке Украины, которую называют «коалицией желающих».