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21:20, 2 апреля 2025Мир

Зеленского предупредили о безвыходном положении

Asia Times: Зеленский не может отказаться от ресурсной сделки с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не может отказаться от ресурсной сделки с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. О безвыходном положении украинского лидера пишет издание Asia Times.

«У Зеленского нет никакой реальной альтернативы, поскольку если он будет действовать за спиной Трампа, чтобы достичь сравнительно лучшей сделки с британцами или европейцами, то она не приведет к "гарантиям безопасности", которые, как он убеждает себя, нужны Украине, чтобы пойти на компромисс с Россией», — утверждается в статье.

При этом в материале отмечается, что соглашение на сделку с американским президентом подорвет политическую карьеру Зеленского и его образ в глазах граждан как человека, обещающего полный суверенитет их государства, так как договор с Вашингтоном лишит Украину экономической независимости.

В случае, если Зеленский примет решение отложить подписание соглашения, то Трамп может в качестве мести приостановить военную и разведывательную поддержку Киева и навязать еще больше условий в новом варианте договора, предупреждает Asia Times.

Ранее стало известно, что Трамп может предложить сделку по природным ресурсам, на которую не согласится Украина, чтобы обвинить Зеленского в ее провале.

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