Трампа уличили в намерении подставить Зеленского

WSJ: Трамп может предложить сделку по ресурсам, на которую Украина не согласится

Президент США Дональд Трамп может предложить сделку по природным ресурсам, на которую не согласится Украина, чтобы обвинить украинского лидера Владимира Зеленского в ее провале. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает издание, Киев стремится не злить Трампа и одновременно с этим сопротивляться давлению относительно подписания нового проекта экономической сделки, который позволит США извлекать прибыль из украинских экономических проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры.

«Масштаб нового проекта (...) привел некоторых аналитиков к выводу, что Трамп, возможно, пытается представить сделку, на которую Украина не может согласиться, чтобы обвинить Зеленского в ее провале», — говорится в материале.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что отказ Зеленского подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных металлов отчасти выгоден как украинскому лидеру, так и Трампу. По его словам, такой исход позволяет США обосновать «выход из Украины», а Киеву эта позиция позволяет переключиться на Евросоюз.