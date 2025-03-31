В отказе Зеленского от соглашения с США по минералам увидели выгоду для Трампа

Политолог Блохин: Отказ Зеленского от соглашения по минералам выгоден Трампу

Отказ президента Украины Владимира Зеленского подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных металлов отчасти выгоден как самому украинскому лидеру, так и его американскому коллеге Дональда Трампу, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. О том, чем выгодна Трампу позиция Зеленскому в этом вопросе, специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки с США по редкоземельным металлам. При этом Трамп пообещал, что украинского лидера ждут «большие проблемы» в случае срыва сделки. По его словам, Зеленский хочет членства Украины в НАТО, однако, как подчеркивает американский президент, этого никогда не произойдет.

«Зеленский тянет время и пытается выставить Трампа главным виновником, который саботирует эту сделку и отношения Украины и США. Трамп выдвигает непростые требования, а Украине нечем платить, а, если и есть чем платить (металлами), то добыча этих редкоземельных металлов должна проходить в мирное время. Невозможно добавить никакие ископаемые в условиях вооруженного конфликта. Украине нечем платить и вряд ли она хочет это делать, потому что украинские элиты расценивали помощь [экс-президента США Джо] Байдена не как кредит, а как безвозмездную помощь», — объяснил Блохин.

Для Трампа позиция Зеленского отчасти выгодна, потому что она позволяет США обосновать выход из Украины, а Зеленскому эта позиция позволяет выбрать другого главного внешнеполитического партнера — Евросоюз. Отчасти эта ситуация выгодна и Трампу, и Зеленскому Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

28 марта стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по ресурсам, который «нарушает все красные линии Киева». Отмечается, что проект сделки похож на первоначальную версию, которую отверг Зеленский.