Трамп заявил о желании Зеленского отказаться от сделки по металлам

Трамп: Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки с США по редкоземельным металлам. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

При этом Трамп пообещал, что украинского лидера ждут «большие проблемы» в случае срыва сделки. По его словам, Зеленский хочет членства Украины в НАТО, однако, как подчеркивает американский президент, этого никогда не произойдет.

Ранее стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по ресурсам, который «нарушает все красные линии Киева». Отмечается, что проект сделки похож на первоначальную версию, которую отверг Зеленский.

