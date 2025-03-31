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02:49, 31 марта 2025Мир

Трамп заявил о желании Зеленского отказаться от сделки по металлам

Трамп: Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки с США по редкоземельным металлам. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

При этом Трамп пообещал, что украинского лидера ждут «большие проблемы» в случае срыва сделки. По его словам, Зеленский хочет членства Украины в НАТО, однако, как подчеркивает американский президент, этого никогда не произойдет.

Ранее стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по ресурсам, который «нарушает все красные линии Киева». Отмечается, что проект сделки похож на первоначальную версию, которую отверг Зеленский.

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