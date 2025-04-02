Жительница Москвы отдала мошенникам две квартиры

Жительница Москвы продала две квартиры стоимостью 37 млн рублей из-за аферистов

Жительница Москвы продала две квартиры и отдала деньги мошенникам. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Утверждается, что аферисты вышли на женщину в начале февраля. Один из мошенников представился сотрудником ФСБ и напугал жертву тем, что она якобы переводила деньги украинской армии и может стать фигуранткой уголовного дела. Позже псевдосотрудники других ведомств рассказали ей о кредите, который якобы пытались оформить на нее неизвестные люди.

«Чтобы им помешать и обезопасить свое имущество, аферисты предложили пострадавшей продать свои квартиры. Женщина послушалась», — сообщил источник. Она продала недвижимость и отдала деньги от их продажи курьеру вместе с бриллиантами, иконами и часами. В сумме женщина отдала мошенникам более 40 миллионов рублей.

Ранее в Москве телефонные мошенники пообещали 80-летнему местному жителю заменить счетчики и похитили у него 58 миллионов рублей.